Власти США пообещали помочь Украине в восстановлении страны

Нуланд: Вашингтон окажет поддержку Киеву в восстановлении Украины

Вашингтон намерен помочь Киеву в восстановлении Украины, сообщила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. Ее слова приводит РИА Новости.

«Мы поможем укрепить украинские правительственные институты, чтобы они обеспечивали достойное существование и возможности для всех украинских граждан и чтобы они были больше закалены против коррупции», — заявила политик, подчеркнув, что необходимо поспособствовать углублению интеграции Украины с Европой.

Кроме того, по словам Нуланд, нужно также сделать продукцию государства «более представленной в цепочках поставок». «Наша общая цель должна быть не просто Украина выжившая, но Украина процветающая», — отметила она.

Замгоссекретаря также добавила, что американская администрация предпринимает усилия по оказанию поддержки украинским военнослужащим.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил надежду на то, что экономику республики удастся восстановить с помощью аналога «плана Маршалла». Он указал, что частные иностранные инвестиции, особенно американские, заложат основу для интеграции Украины в «глобальные цепочки создания добавленной стоимости».

Украинский премьер также призвал канадских бизнесменов инвестировать в экономику страны и помочь в ее восстановлении.