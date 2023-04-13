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17:01, 13 апреля 2023Россия

Одноклассники рассказали об устроившем стрельбу в школе Петербурга подростке

Одноклассница устроившего стрельбу в школе Петербурга заявила, что ранее он приносил шокер
СюжетСтрельба в школе

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Подросток, который устроил стрельбу в школе Санкт-Петербурга, ранее приносил в образовательное учреждение шокер. Такие подробности о мальчике рассказали его одноклассники, их слова приводит 78.ru.

«На него жаловались, да. Все началось где-то месяца три назад, а недели три назад он приносил шокер, хвастался, что на Wildberries заказал. Парень не очень нормальный», — рассказала школьница.

Она заявила, что мальчик был задирой, а учителя относились к нему не очень хорошо. У подростка также были проблемы с успеваемостью. Другой ученик подтвердил данные о принесенном в школу электрошокере и отметил, что пострадавшие при стрельбе учащиеся были его друзьями.

Стрельба в школе Петербурга произошла в четверг, 13 апреля. Девятиклассник несколько раз выстрелил из пневматического пистолета перед школой, после чего вошел внутрь и произвел несколько выстрелов на перемене в туалете. Пострадавшими стали два одноклассника подростка и два восьмиклассника — у них легкие ранения.

В пистолете подростка были пластмассовые пули. Сам ученик заявил, что выстрелил ради шутки. В отношении школьника возбудили дело, ему грозит до семи лет колонии.

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Анастасия Шейкина
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