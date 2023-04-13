Минобороны назвало потери ВСУ на двух направлениях

МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли до 20 бойцов на южнодонецком и запорожском направлениях

За сутки на южнодонецком и запорожском направлениях потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили до 20 военнослужащих. Об этом в четверг, 13 апреля, журналистам сообщили в Министерстве обороны России (МО РФ).

Боевые действия велись силами группировки войск «Восток». Поражение подразделениям ВСУ было нанесено в районе Угледара в Донецкой народной республике (ДНР), а также в районах населенных пунктов Полтавка, Верхняя Терса и Омельник в Запорожской области.

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнил, что помимо живой силы, за сутки на двух направлениях были уничтожены две боевые бронированные машины и гаубица «Мста-Б».