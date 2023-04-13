Картаполов рассказал о «вое пропиндосской шушеры» из-за закона о повестках

Картаполов заявил, что порадовался «вою пропиндосской шушеры» из-за закона о повестках

Реакция «оппозиционных и полуоппозиционных» ресурсов на принятие закона об электронных повестках и создание единого реестра военнообязанных свидетельствует о том, что российские депутаты «попали в яблочко». Такое заявление сделал глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов в эфире передачи «60 минут» на канале «Россия 1», его слова приводит РБК.

«Я порадовался, какой поднялся вой на вот этих всех оппозиционных и полуоппозиционных ресурсах. Я порадовался, как раздухарилась вся вот эта вот пропиндосская шушера», — сказал депутат. Он также подчеркнул, что российские законодатели достигли поставленной цели, «попали не просто в яблочко, а попали в центр нолика цифры десять вот в этом самом яблочке».

По мнению парламентария, оппозиции было бы выгодно, если бы российская система мобилизационного развертывания продолжала оставаться на уровне «середины прошлого века». Картаполов заверил, что теперь эта система станет самой передовой в мире.

11 апреля Госдума приняла закон, который предполагает создание единого реестра военнообязанных и вводит электронные повестки. Согласно нововведениям, электронная повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на «Госуслугах». 12 апреля закон одобрил Совфед.