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13:46, 13 апреля 2023Бывший СССР

Российские штурмовики показали захваченные позиции ВСУ

«РВ» опубликовала видео с захваченных российскими штурмовиками позиций ВСУ под Кременной

Российские штурмовые отряды группировки «Центр» захватили позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Кременной. Видеозапись брошенных окопов показал Telegram-канал «Военкоры русской весны».

На кадрах виды блиндажи, укрепленные огневые точки, а также тела погибших украинских солдат.

Другие подробности о боях за этот участок администраторы канала не привели.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие вскрыли в ходе аэроразведки с дрона позиции ВСУ с базой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в селе Красногоровка на границе с северными окраинами Марьинки.

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Алевтина Запольская
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