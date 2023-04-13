Российские штурмовики показали захваченные позиции ВСУ

«РВ» опубликовала видео с захваченных российскими штурмовиками позиций ВСУ под Кременной

Российские штурмовые отряды группировки «Центр» захватили позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Кременной. Видеозапись брошенных окопов показал Telegram-канал «Военкоры русской весны».

На кадрах виды блиндажи, укрепленные огневые точки, а также тела погибших украинских солдат.

Другие подробности о боях за этот участок администраторы канала не привели.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие вскрыли в ходе аэроразведки с дрона позиции ВСУ с базой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в селе Красногоровка на границе с северными окраинами Марьинки.