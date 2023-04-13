Пригожин опроверг причастность ЧВК «Вагнер» к казни украинского военного

Евгений Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» не причастна к снятой на видео казни бойца ВСУ

Частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» не причастна к казни украинского военного, видео которой недавно появилось в социальных сетях. Об этом заявил основатель ЧВК Евгений Пригожин, передает Telegram-канал «Кепка Пригожина».

«Я уже говорил о том, что на видео никаким образом не идентифицируется ЧВК "Вагнер" и место Бахмут», — сказал Пригожин.

Он также раскритиковал основателя общественного проекта Gulagu.net Владимира Осечкина (признан иноагентом), который ранее со ссылкой на уехавшего из России бывшего бойца военной компании сообщил, что на видео с обезглавливанием военного присутствуют представители ЧВК.

«Чушь абсолютно полная. Действительности она не соответствует», — подчеркнул Пригожин.

Ранее в соцсетях появились кадры, на которых неизвестные военные обезглавливают человека в украинской военной форме. Мужчина на видео ножом отрезает голову жертве. В Кремле заявили, что ролик нуждается в проверке на достоверность.