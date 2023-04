Обнаружена новая протопланета на расстоянии 374 световых лет

Телескоп VLT получил изображения протопланеты в диске пыли вокруг звезды HD 169142

Международная группа ученых из Бельгии и Австралии опубликовала результаты анализа данных, полученных с помощью инструмента SPHERE телескопа VLT (Very Large Telescop) Европейской южной обсерватории, которые подтвердили существование новой протопланеты. Об открытии сообщается в статье в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters.

До настоящего времени астрономы знали о существовании только двух протопланет PDS 70 b и PDS 70 c, которые вращаются вокруг звезды PDS 70. Третья протопланета, о которой сообщили ученые Льежского университета и Университета Монаша, находится в диске пыли и газа, окружающего звезду HD 169142, удаленную от Земли на 374 световых года.

Поскольку протопланеты имеют относительно низкую температуру, наблюдения проводились в инфракрасной области спектра, чтобы уловить тепловой сигнал от их формирования. В ходе наблюдений, проведенных в период между 2015 и 2019 годами, исследователи обнаружили признаки существования зародыша планеты, удаленного от родительской звезды на 37 астрономических единиц, то есть находящегося в 37 раз дальше, чем Земля от Солнца, и перемещающегося по кеплеровской орбите.

Открытие подтвердило гипотезу, предложенную в 2019 году, что компактное небесное тело в системе HD 169142 является протопланетой. Инфракрасные изображения также показали, что протопланета оставляет за собой брешь в диске, как это предсказывалось теоретическими моделями. Огромный спиральный рукав, находящийся на восточной стороне диска, согласуется с орбитальным движением протопланеты по часовой стрелке. Кроме того, небесное тело, которое обладает массой Юпитера, активно притягивает к себе пыль из протопланетного диска, формируя небольшой околопланетный диск, где могут, в свою очередь, возникнуть спутники.