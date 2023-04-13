МИД России сообщил о возросших рисках военного столкновения с НАТО

Замглавы МИД России Грушко заявил, что риски военного столкновения России с НАТО растут

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в интервью «Известиям» сообщил, что риски вооруженного столкновения России с НАТО продолжают возрастать.

«Риски, к сожалению, возрастают. Это понимают все», — заявил он.

По словам дипломата, если посмотреть на ситуацию в сфере безопасности за последние годы в Балтийском регионе, то можно заметить, как спокойный регион благодаря усилиям альянса превратился в зону военного соперничества. Грушко пояснил, что до того, как страны Балтии стали членами НАТО, Балтийскому морю уделяли большое внимание в вопросах защиты окружающей среды, развивали транспортные возможности и логистику, а также проводили работу по введению безвизового режима, однако позже ситуация сильно изменилась.

Ранее бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон выступил с предложением о дальнейшем расширении НАТО за счет приглашения в альянс стран, способных внести значительный вклад в его бюджет. В частности он призвал позвать в НАТО Австралию, Израиль и Японию.