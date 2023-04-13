Лидер молдавской оппозиции отреагировал на вынесенный ему приговор

Лидер молдавской партии «Шор» назвал вынесенный ему приговор беззаконным и беспредельным

Лидер оппозиционной молдавской партии «Шор» Илан Шор отреагировал на вынесенный ему судебный приговор. Об этом он высказался в своем Telegram-канале.

Он назвал «беззаконным и беспредельным» решение судей Апелляционной палаты, приговоривших его к 15 годам лишения свободы за участие в банковских махинациях. По его мнению, оно «было принято под давлением и в нарушение всех правовых норм».

«Меня это решение абсолютно не смущает, оно мне абсолютно все равно, я не собираюсь подчиняться, это решение будет отменено ровно на второй день после смены действующего режима», — заявил политик.

Ранее о приговоре Шору сообщала президент Молдавии Майя Санду. Глава республики уточнила, что суд также вынес решение о конфискации активов оппозиционера.