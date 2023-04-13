В США допустили организацию утечки документов для дезинформации России

Экс-агент ФБР Роули: утечку документов США могли организовать для дезинформации России

Бывший агент Федерального бюро расследований (ФБР) Колин Роули допустил, что администрация США могла согласовать часть или недавно произошедшие утечки секретных документов. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Роули допустил, что утечку документов США могли организовать для дезинформации России.

«Это могли быть действия одного человека, но также легко это могло произойти с одобрения на высоком уровне, а то и президентом», — отметил экс-агент ФБР.

Впервые об утечке секретных документов США сообщалось 7 апреля. В слитых бумагах, датированных началом марта, содержалась информация о планах НАТО по укреплению ВСУ.

Позже в сети появилась новая партия слитых документов Пентагона: всего было опубликовано более 100 файлов. В них также содержатся данные о вопросах американской национальной безопасности на Ближнем Востоке и в Китае.