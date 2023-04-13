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08:50, 13 апреля 2023Мир

В США допустили организацию утечки документов для дезинформации России

Экс-агент ФБР Роули: утечку документов США могли организовать для дезинформации России

Фото: Unsplash

Бывший агент Федерального бюро расследований (ФБР) Колин Роули допустил, что администрация США могла согласовать часть или недавно произошедшие утечки секретных документов. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Роули допустил, что утечку документов США могли организовать для дезинформации России.

«Это могли быть действия одного человека, но также легко это могло произойти с одобрения на высоком уровне, а то и президентом», — отметил экс-агент ФБР.

Впервые об утечке секретных документов США сообщалось 7 апреля. В слитых бумагах, датированных началом марта, содержалась информация о планах НАТО по укреплению ВСУ.

Позже в сети появилась новая партия слитых документов Пентагона: всего было опубликовано более 100 файлов. В них также содержатся данные о вопросах американской национальной безопасности на Ближнем Востоке и в Китае.

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Марина Совина
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