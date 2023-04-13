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17:10, 13 апреля 2023Ценности

Американский рэпер сделал тату на лбу и остался с внешностью покемона

Американский рэпер Lil Uzi Vert сделал тату на лбу в виде цветочного узора

Фото: @hidden.ny

Американский рэпер Саймир Бизил Вудс, более известный как Lil Uzi Vert, сделал тату в необычном месте и остался с внешностью покемона. Соответствующие кадры появились в Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) издания Hidden rsrch.

На размещенных кадрах 27-летний исполнитель продемонстрировал рисунок в области лба в виде большого цветочного узора. При этом на фото видно, что в зоне висков, носа и щек артиста также набиты рисунки.

Подписчики оценили внешний вид музыканта в комментариях под постом. «Что вообще происходит», «Ощущение, что он наслаивает татуировки, как краску», «Он похож на покемона», — раскритиковали они.

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Известно, что 9 апреля рэпер также сделал татуировку на языке с изображением креста святого Петра, представляющий собой обычный латинский крест, перевернутый на 180 градусов.

В феврале 2021 года рэпер Lil Uzi Vert имплантировал себе в лоб драгоценный камень стоимостью 24 миллиона долларов (около двух миллиардов рублей по курсу на февраль 2021 года). Речь шла о розовом бриллианте весом десять карат. По словам артиста, он увидел драгоценность в 2017 году и тогда же решил приобрести ее. На такую покупку ему пришлось копить четыре года.

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Екатерина Ештокина
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