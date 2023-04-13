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10:37, 13 апреля 2023Россия

В России подросток погиб на сельском стадионе

В Алтайском крае подросток погиб на сельском стадионе

Фото: Яндекс.Карты

В Алтайском крае подросток погиб на сельском стадионе. Об этом сообщил глава российского региона Виктор Томенко в Telegram.

ЧП произошло в селе Павловка Угловского района, уточнил губернатор. Он взял ситуацию под личный контроль и поручил детскому омбудсмену края Ольге Казанцевой разобраться в случившемся.

Выехавшая в Угловский район омбудсмен добавила, что ребенок погиб в ночь на 13 апреля. По ее словам, вместе с подростком на стадионе находились его друзья.

На момент публикации материала информации о происшествии от МВД России, СК России и прокуратуры не поступило. В связи с гибелью ребенка ведется проверка.

Позже источник в силовых структурах региона рассказал РИА Новости, что подростки «что-то покурили ночью на стадионе». После этого они якобы поспорили, что один из них пробежит определенную дистанцию. «В итоге подросток побежал, упал и умер», – добавил источник.

В конце марта в Татарстане ребенок получил травму во время игры в футбол. Республиканская прокуратура сообщила, что на 13-летнего мальчика упали ворота. Его госпитализировали, следователи начали проверку по факту причинения ущерба здоровью подростка.

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Алан Босиков
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