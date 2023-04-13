Международный союз триатлона снял отстранение с российских спортсменов

Международный союз триатлона принял решение вернуть россиян и белорусов на турниры

Международный союз триатлона (World Triathlon) принял решение вернуть россиян и белорусов на турниры. Об этом сообщается на сайте организации.

Отмечается, что исполком World Triathlon поддержал рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) и снял отстранение с представителей двух стран. «World Triathlon сотрудничает с МОК и Ассоциацией международных федераций олимпийских летних видов спорта (ASOIF) для разработки процедуры проверки, необходимой для допуска атлетов и официальных лиц в мероприятиях», — говорится в заявлении.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности двух стран, рекомендуется отстранить от участия в турнирах.

Россиянам и белорусам было запрещено участвовать в международных соревнованиях с марта 2022 года.