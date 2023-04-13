Пропавшую три месяца назад 56-летнюю россиянку нашли мертвой на Тропе здоровья

Ufa1.ru: в Нефтекамске на Тропе здоровья нашли мертвой женщину, пропавшую три месяца назад

В парковой зоне на Тропе здоровья в Нефтекамске нашли мертвой 56-летнюю женщину, которая пропала три месяца назад. Информацию об этом подтвердили российскому порталу Ufa1.ru в пресс-службе управления Следственного комитета России (СКР) по Башкирии.

В январе жительница Нефтекамска вышла из дома и больше не вернулась, ее искали волонтеры и полиция. Женщина проживала в одном квартале от Тропы здоровья. Предположительно, она страдала потерей памяти.

Следователи пояснили, что труп женщины находился за трибунами баскетбольной площадки. Признаков криминальной смерти обнаружено не было. Тело направили судмедэкспертам.

5 апреля сообщалось, что в Ярославской области без вести пропавшую жительницу Ростовского района спустя четыре дня нашли мертвой у реки. По предварительной версии, россиянка могла утонуть.

В ноябре 2022 года жительницу Тюмени обнаружили мертвой рядом с жилым домом на Киевской улице. Ее искали несколько месяцев.