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11:27, 13 апреля 2023Россия

Пропавшую три месяца назад 56-летнюю россиянку нашли мертвой на Тропе здоровья

Ufa1.ru: в Нефтекамске на Тропе здоровья нашли мертвой женщину, пропавшую три месяца назад

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В парковой зоне на Тропе здоровья в Нефтекамске нашли мертвой 56-летнюю женщину, которая пропала три месяца назад. Информацию об этом подтвердили российскому порталу Ufa1.ru в пресс-службе управления Следственного комитета России (СКР) по Башкирии.

В январе жительница Нефтекамска вышла из дома и больше не вернулась, ее искали волонтеры и полиция. Женщина проживала в одном квартале от Тропы здоровья. Предположительно, она страдала потерей памяти.

Следователи пояснили, что труп женщины находился за трибунами баскетбольной площадки. Признаков криминальной смерти обнаружено не было. Тело направили судмедэкспертам.

5 апреля сообщалось, что в Ярославской области без вести пропавшую жительницу Ростовского района спустя четыре дня нашли мертвой у реки. По предварительной версии, россиянка могла утонуть.

В ноябре 2022 года жительницу Тюмени обнаружили мертвой рядом с жилым домом на Киевской улице. Ее искали несколько месяцев.

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Анна Щербакова
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