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21:53, 13 апреля 2023Мир

США выразили готовность работать с Россией над реализацией ДСНВ

Представитель Пентагона заявил, что США по-прежнему готовы работать с Россией над ДСНВ

Фото: Tom Brenner / Reuters

США готовы продолжать работать с Россией над реализацией Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) после недавних испытаний российской межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом представитель Пентагона заявил в беседе с РИА Новости.

Как отметил собеседник агентства, и Россия, и США периодически проводят испытания таких межконтинентальных баллистических ракет. При этом решение Москвы приостановить участие в ДСНВ он назвал «безответственным и достойным сожаления». «США по-прежнему готовы конструктивно работать с Россией в целях полной реализации положений данного договора», — добавил он.

12 апреля Минобороны России сообщило о пуске межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области. Его целью было испытание перспективного боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет.

21 февраля во время оглашения послания Федеральному собранию президент Владимир Путин сообщил, что Россия приостанавливает свое участие в ДСНВ. Он подчеркнул, что речь идет не о выходе из договора, а именно о приостановке.

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Марина Совина
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