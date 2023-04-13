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16:31, 13 апреля 2023Ценности

Wildberries нашел виноватого в забастовках сотрудников

Маркетплейс Wildberries обвинил в забастовках сотрудников искусственный интеллект

Фото: Ирина Алтухова / РИА Новости

Маркетплейс Wildberries нашел виноватого в забастовках сотрудников. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На закрытой встрече в Госдуме руководители компании заявили, что штрафы, удержания и списания денег за подмены товаров являются результатом неправильно настроенной работы искусственного интеллекта. При этом они отметили, что не снимают с себя ответственности за произошедшее. Кроме того, представители маркетплейса пояснили, что отказались от помощи подобной системы работы и отменили часть штрафов.

Также уточняется, что депутат Дмитрий Гусев призвал организовать рабочую группу для Ассоциации участников рынка электронной коммерции и скорректировать соотвествующий закон.

14 марта сотрудники пунктов выдачи товаров Wildberries решили устроить забастовку. Причиной стала новая политика маркетплейса: согласно оферте, держателей пунктов выдачи заказов лишили права оспаривать подмены.

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Мария Винар
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