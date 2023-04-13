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11:03, 13 апреля 2023Наука и техника

Потерю веса в пожилом возрасте связали с повышенным риском смерти

Резкое похудение даже на пять процентов в пожилом возрасте увеличило риск смерти

Фото: Eduardo Barrios / Unsplash

Австралийские ученые из Университета Монаша связали потерю веса в пожилом возрасте с повышенным риском смерти. Напротив, повышение массы тела не было ассоциировано с преждевременным уходом из жизни. Выводы работы опубликованы в журнале JAMA Network Open.

В процессе исследования специалисты изучили данные около 17 тысяч человек в возрасте от 70 лет, живущих в Австралии, и около двух тысяч человек из США в возрасте не менее 65 лет. Каждого из участников ежегодно осматривали и взвешивали в период с 2010 по 2014 год. При этом из эксперимента исключили людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, деменцией и хроническими заболеваниями. Также были не допущены пациенты, у которых недавно в анамнезе была госпитализация, поскольку после попадания в больницу зачастую следует потеря веса из-за наличия острых состояний. Однако авторы не учитывали тот факт, похудели ли люди намеренно или непреднамеренно: не задавались вопросы об уровне физической активности и соблюдаемой диете.

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Результаты показали, что потеря веса даже на пять процентов увеличивает риск ранней смерти, особенно у возрастных мужчин. При этом повышение веса у здоровых пожилых людей не было связано со смертностью. Команда считает, что такие показатели объясняются наличием внутренних проблем в организме. Так, резкая потеря массы тела может быть предвестником различных заболеваний, например рака или деменции — под воздействием гормонов и воспалительного процесса снижается аппетит. Кроме того, факторами, способствующими похудению у пожилых людей, могут быть: социальная изоляция, финансовые ограничения, боль и другие.

Вместе с тем следует учитывать то, что исследование не объясняет причинно-следственную связь: потеря веса коррелирует со смертностью, но это не значит, что именно потеря веса приводит к гибели человека.

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Елена Апазиди
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