Власти Украины разозлились из-за в попавших в сеть документов Пентагона

Politico: Киев вне себя из-за пессимизма США в попавших в сеть секретных документах

Украинских чиновников серьезно разозлил пессимизм военно-политического руководства США в оценке шансов на успех украинского контрнаступления. Прогнозы были приведены в секретных документах Пентагона, попавших в сеть. Об этом пишет Politico со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников.

По словам собеседника издания, пожелавшего остаться анонимным, киевские власти раздражает не столько оценка готовности украинских вооруженных сил (ВСУ) и замечания о нехватке вооружения, сколько пессимизм в отношении шансов Украины захватить территории в ходе контрнаступления.

В статье отмечается, что, несмотря на заявления о взаимном доверии между Соединенными Штатами и Украиной, данные из опубликованных документов говорят о росте недоверия к Киеву в Пентагоне и Совете национальной безопасности США.

Ранее Минюст США подтвердил арест подозреваемого в утечке секретных документов. По словам генерального прокурора страны Меррика Гарланда, задержание военнослужащего ВВС Нацгвардии США Джека Тейшейру прошло 13 апреля «без каких-либо инцидентов».

Об утечке секретных документов Пентагона по Украине и Китаю стало известно 7 апреля. По данным The New York Times, в материалах, датированных началом марта, содержится описание состояния ВСУ, а также информация о планах США и НАТО по укреплению украинской армии. Позже СМИ сообщили, что в сети оказалось еще около сотни секретных документов США.