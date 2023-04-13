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16:39, 13 апреля 2023Россия

Россиянка неделю держала подругу в заложниках из-за кредита

«112»: в Башкирии женщина похитила и неделю держала в заложниках подругу из-за кредита

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Башкирии женщина похитила и неделю держала в заложниках подругу из-за кредита. Об этом сообщается в Telegram-канале «112».

До этого россиянка уговорила приятельницу помочь ей с покупкой автомобиля. Женщина пояснила, что у нее плохая кредитная история. Подруга пришла на выручку и взяла миллион рублей у банка.

Однако жительница Башкирии почти сразу перестала переводить деньги для погашения кредита. В результате у ее подруги накопилась задолженность, и ей стали звонить коллекторы.

Женщина не выдержала и написала заявление в полицию на подругу. Позже последняя подкараулила ее, угрожая ножом посадила в ту самую машину, взятую в кредит, и увезла к себе домой.

В течение семи дней жительница Башкирии удерживала приятельницу в заложниках. Она требовала, чтобы женщина забрала заявление. «Пленнице» удалось сбежать. После этого она написала на подругу второе заявление — уже о похищении.

9 марта сообщалось, что в Нижневартовске задержали экс-чиновника, который удерживал в заложниках трехлетнего сына.

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Анна Щербакова
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