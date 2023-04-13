Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:50, 13 апреля 2023Россия

МЧС объяснило громкие звуки в российском регионе

В МЧС связали громкие звуки в Тульской области с преодолением самолетом звукового барьера
СюжетВзрывы в Тульской области

Фото: William Hook / Unsplash

Громкие звуки в Тульской области связаны с преодолением самолетом звукового барьера. Такое объяснение дали в региональном МЧС, пишет РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что информация об авариях на территории Тульской области к спасателям не поступала.

Ранее жители региона жаловались в соцсетях на громкие звуки, напоминающие взрывы, от которых в домах тряслись стены. Аналогичные сообщение поступали из Московской и Калужской областей, граничащих с Тульской.

Калужский губернатор Владислав Шапша также заявил, что громкие звуки связаны с пролетом сверхзвуковых самолетов над территорией. Аналогичное объяснение дал глава подмосковного городского округа Кашира Николай Ханин. Он призвал сохранять спокойствие и бдительность, подчеркнув, что российская авиация работает штатно.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Пригожин опроверг причастность ЧВК «Вагнер» к казни украинского военного
Китайцы массово устремились в Россию
Армия России поразила позиции ВСУ в Харьковской области и ЛНР
Минобороны назвало потери ВСУ на двух направлениях
Минобороны России отчиталось о ходе боев в Артемовске
Минобороны отчиталось об уничтожении склада с боеприпасами ВСУ
Подросток открыл стрельбу в российской школе
Госдума приняла закон об увеличении штрафов за продажу вейпов несовершеннолетним
Житель Британии нашел лежащий на дороге секретный документ о Байдене
В США заявили о последних пакетах помощи для Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.