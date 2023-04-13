МЧС объяснило громкие звуки в российском регионе

В МЧС связали громкие звуки в Тульской области с преодолением самолетом звукового барьера

Громкие звуки в Тульской области связаны с преодолением самолетом звукового барьера. Такое объяснение дали в региональном МЧС, пишет РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что информация об авариях на территории Тульской области к спасателям не поступала.

Ранее жители региона жаловались в соцсетях на громкие звуки, напоминающие взрывы, от которых в домах тряслись стены. Аналогичные сообщение поступали из Московской и Калужской областей, граничащих с Тульской.

Калужский губернатор Владислав Шапша также заявил, что громкие звуки связаны с пролетом сверхзвуковых самолетов над территорией. Аналогичное объяснение дал глава подмосковного городского округа Кашира Николай Ханин. Он призвал сохранять спокойствие и бдительность, подчеркнув, что российская авиация работает штатно.