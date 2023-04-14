Знаменитый бизнесмен заявил о пользе глобальной проблемы

Бизнесмен Матиас Депфнер в сообщении от 2017 года заявил о пользе изменения климата

Немецкий бизнесмен, генеральный директор медиагруппы Axel Springer SE Матиас Депфнер выступал в поддержку глобальной проблемы изменения климата и заявил о том, что подобная ситуация якобы полезна для развития человечества. Об этом сообщает The Guardian.

О позиции предпринимателя стало известно из его личной переписки, которую ранее опубликовало издание Die Zeit. Так, в одном из сообщений от 2017 года Депфнер написал, что поддерживает изменение климата, так как в более теплые периоды человеческая цивилизация якобы была более успешной, чем в холода.

При этом предприниматель призвал не принимать изменение климата как данность, а адаптироваться к нему. «Мы должны не бороться с изменением климата, а приспосабливаться к нему», — написал тогда Депфнер.

В сентябре глава Всемирного банка Дэвид Малпасс заявил, что не является ученым и поэтому не может ответить на вопрос, способствует ли ископаемое топливо усилению глобального потепления. После его раскритиковали за такую позицию. Однако на конференции COP27 он отметил, что не отрицает изменение климата.