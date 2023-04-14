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11:07, 14 апреля 2023Среда обитания

Знаменитый бизнесмен заявил о пользе глобальной проблемы

Бизнесмен Матиас Депфнер в сообщении от 2017 года заявил о пользе изменения климата

Фото: Li-An Lim / Unsplash

Немецкий бизнесмен, генеральный директор медиагруппы Axel Springer SE Матиас Депфнер выступал в поддержку глобальной проблемы изменения климата и заявил о том, что подобная ситуация якобы полезна для развития человечества. Об этом сообщает The Guardian.

О позиции предпринимателя стало известно из его личной переписки, которую ранее опубликовало издание Die Zeit. Так, в одном из сообщений от 2017 года Депфнер написал, что поддерживает изменение климата, так как в более теплые периоды человеческая цивилизация якобы была более успешной, чем в холода.

При этом предприниматель призвал не принимать изменение климата как данность, а адаптироваться к нему. «Мы должны не бороться с изменением климата, а приспосабливаться к нему», — написал тогда Депфнер.

В сентябре глава Всемирного банка Дэвид Малпасс заявил, что не является ученым и поэтому не может ответить на вопрос, способствует ли ископаемое топливо усилению глобального потепления. После его раскритиковали за такую позицию. Однако на конференции COP27 он отметил, что не отрицает изменение климата.

Нина Ташевская
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