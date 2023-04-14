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08:51, 14 апреля 2023Силовые структуры

10-летний ребенок ударил ножом мальчика на детской площадке в российском городе

В Бердске 10-летний мальчик ударил ножом в живот 12-летнего школьника на детской площадке

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В городе Бердск Новосибирской области на детской площадке у жилого дома 10-летний мальчик ударил ножом в живот 12-летнего школьника. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Начата доследственная проверка по выяснению обстоятельств инцидента, произошедшего 13 апреля. Раненый ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение, угрозы его жизни не имеется.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

12 апреля сообщалось, что в Рязанской области подросток напал на 16-летнего и 14-летнего школьников и ранил их ножом. Конфликт произошел в парке на проспекте Смирягина в Новомичуринске. Одного из потерпевших юноша ударил ножом в грудь, а другого — в пах. Пострадавших госпитализировали. Известно, что подозреваемый — ровесник одной из жертв, ему 16 лет, он учится в другой школе города.

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Любовь Ширижик
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