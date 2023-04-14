СК начал проверку после нападения российской блогерши на медсестру

В Омске СК начал проверку после нападения блогерши Евы Абрамович на медсестру

В Омске начали проверку после нападения 26-летней блогерши Евы Абрамович (Скороходовой) на 47-летнюю медсестру в местной больнице. Об этом в пятницу, 14 апреля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По предварительным данным, девушку в состоянии наркотического опьянения доставили в токсикологическое отделение БСМП-1, где она избила медработника. Потерпевшая получила травму головы, ссадины и растяжение мышц шеи.

Произошедший конфликт подтвердила и сама блогерша. По ее словам, которые приводит РИА Новости, бригада скорой помощи хамски себя вела, била ее ремнем по губам и выдирала волосы.

По данным ТАСС, врачей вызвала мать блогерши после того, как та под воздействием наркотиков ударила своего пятимесячного ребенка. Его условия жизни и воспитания будут также проверены правоохранителями в ходе проверки.

В 2018 году Скороходова получила условный срок за нападение на полицейского. Блогерша расцарапала ему щеку.

