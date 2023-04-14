Россиянин выдал за падение с дивана жестокое избиение четырехлетнего сына

Житель Свердловской области объяснил падением с дивана избиение четырехлетнего сына

Житель Свердловской области жестоко избил четырехлетнего ребенка и выдал это за падение с дивана. Об этом РЕН ТВ сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По данным канала, в феврале мальчика доставили в больницу города Артемовский с серьезными повреждениями головы. Его 35-летний отец заявил медикам, что ребенок пострадал из-за того, что упал с дивана на пол. По предварительным данным, мальчик мог пострадать от того, что россиянин его ударил.

13 апреля ребенок вновь получил тяжелые травмы головы. Его отец не признал свою вину в избиении.

Известно, что ранее подозреваемый был неоднократно судим. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что безработная 20-летняя жительница Приморского края жестоко избила полугодовалую дочь. В прошлом женщина была судима, а на данный момент состоит на учете у психиатра и нарколога из-за злоупотребления алкоголем.

