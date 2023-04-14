Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:53, 14 апреля 2023Россия

Россиянин выдал за падение с дивана жестокое избиение четырехлетнего сына

Житель Свердловской области объяснил падением с дивана избиение четырехлетнего сына

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Житель Свердловской области жестоко избил четырехлетнего ребенка и выдал это за падение с дивана. Об этом РЕН ТВ сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По данным канала, в феврале мальчика доставили в больницу города Артемовский с серьезными повреждениями головы. Его 35-летний отец заявил медикам, что ребенок пострадал из-за того, что упал с дивана на пол. По предварительным данным, мальчик мог пострадать от того, что россиянин его ударил.

13 апреля ребенок вновь получил тяжелые травмы головы. Его отец не признал свою вину в избиении.

Известно, что ранее подозреваемый был неоднократно судим. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что безработная 20-летняя жительница Приморского края жестоко избила полугодовалую дочь. В прошлом женщина была судима, а на данный момент состоит на учете у психиатра и нарколога из-за злоупотребления алкоголем.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Родикова
Обсудить
Последние новости
В Швеции задержали россиянку по подозрению в шпионаже
Тело российского пенсионера пять лет пролежало в квартире
Медведев пригрозил Польше после слов премьера о праве Киева на удары по России
В Киеве назвали циничными слова Орбана о несуществующей Украине
Премьер Польши раскритиковал подход ЕС к Китаю
Россиянин выдал за падение с дивана жестокое избиение четырехлетнего сына
В деле осужденного на 20 лет челябинского маньяка появились новые обстоятельства
В ДНР заявили о «чудовищных» потерях ВСУ в Артемовске
Москвичка избила контролера метро и попала на видео
МИД России ответил на высылку сотрудников посольства в Норвегии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.