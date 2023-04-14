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16:37, 14 апреля 2023Бывший СССР

Жителей подконтрольных Киеву районов ДНР призвали эвакуироваться

Минреинтеграции Украины призвало жителей подконтрольных Киеву районов ДНР эвакуироваться

Фото: Laurel Chor / Globallookpress.com

Министерство реинтеграции Украины призвало эвакуироваться жителей подконтрольных Киеву районов Донецкой народной республики (ДНР). Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале ведомства.

«В частности, это касается семей, в которых есть дети и лица с ограниченными физическими возможностями», — сказано в сообщении.

Кроме того, жителей, которые уже покинули территорию ДНР, призвали воздержаться от «преждевременного возвращения домой», так как из-за активных боевых действий ситуация с безопасностью в регионе остается чрезвычайно сложной.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже давно не забирают тела своих погибших военных из Артемовска. По его словам, за все время боев за город ВСУ потеряли «просто чудовищное количество» военных.

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Варвара Кошечкина
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