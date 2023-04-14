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17:08, 14 апреля 2023Из жизни

Флориду захватили иностранные муравьи

Во Флориде неаборигенные муравьи-мирмицины почти вытеснили местные виды

Фото: Chetra Khieu / Unsplash

Инвазивные виды муравьев-мирмицинов, привезенные вместе с овощами и фруктами из других стран, почти вытеснили местных муравьев в американском штате Флорида. Illinois New Bureau рассказал, как этим насекомым удалось захватить регион.

Недавнее исследование муравьев-мирмицинов, в ходе которого ученые сравнивали музейные коллекции и отчеты за несколько десятилетий, показало, что популяция местных видов муравьев во Флориде стремительно сокращается. В то же время количество иностранных муравьев растет, причем это касается даже защищенных природных зон на территории штата.

Исследование изучило изменение популяций мирмицинов аборигенных и неабригенных видов с 1965 по 2019 год. Выяснилось, что неаборигенные виды мирмицинов составляют 30 процентов из 177 представленных на территории штата видов. На юге Флориды количество неаборигенных видов за тот же период увеличилось с 43 до 73 процентов.

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Все это может указывать на то, что со временем местные виды муравьев могут быть целиком вытеснены неаборигенными мирмицинами. Хотя и те и другие мирмицины ведут примерно одинаковый образ жизни и выполняют схожие функции в экосистемах, ученые все же тревожатся о том, заполнят ли инвазивные муравьи ту же нишу. В противном случае местные экосистемы, в которых муравьи играют важную роль, окажутся под угрозой. Ожидается, что этот вопрос прояснят последующие исследования.

Ранее сообщалось, что завезенные во Флориду бирманские питоны признаны инвазивным видом. Власти штата признали, что избавиться от них невозможно.

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Антонина Черташ
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