На Украине назначили нового гендиректора заповедника «Киево-Печерская лавра»

Новым врио гендиректора заповедника «Киево-Печерская лавра» стал Максим Остапенко

Экс-руководитель заповедника «Хортица» Запорожской области Максим Остапенко стал исполняющим обязанности генерального директора заповедника «Киево-Печерская лавра», сообщил глава Министерства культуры Украины Александр Ткаченко. Его слова передает ТАСС.

«Хочу представить нового и.о.генерального директора национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максима Остапенко. Подписал сегодня соответствующий приказ о его назначении», — сообщил Ткаченко.

Ранее он заявил, что будущее монастыря будет решаться после выселения из нее монахов каноничной Украинской православной церкви (УПЦ). По его словам, лавра является государственной собственностью, доступ к которой должен быть у всех граждан.