В Крыму предложили лишить Киев выхода к Черному морю

Глава парламента Крыма Константинов предложил лишить Киев выхода к Черному морю

Украина вслед за Азовским морем должна быть полностью лишена доступа к Черному морю. Об этом, отвечая на слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы про «море НАТО», заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, его цитирует РИА Новости.

Украинский политик ранее призвал сделать Черное море «морем НАТО» по аналогии с Балтийским, подчеркнув, что пока альянс не выработал четкой стратегии на этот счет.

«Безусловно, весь Юго-Восток бывшей Украины — это Россия. А значит и все Черноморское побережье — наша исконная земля. Волею случая она досталась другому государству, что не принесло особой радости ни ему, ни тем более жителям Причерноморья. Теперь — время вернуть его законному владельцу», — считает крымский политик.

По его мнению, будущие территории Украины станут предметом больших политических торгов — их исход будет зависеть от успеха специальной военной операции.

На слова Кулебы также отреагировали ранее в Кремле. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Черное море никогда не будет морем НАТО. По его словам, это море для всех прибрежных стран, которое должно быть морем сотрудничества, взаимодействия и безопасности.