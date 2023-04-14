ФСБ задержала в Крыму двоих украинцев за участие в террористическом батальоне

ФСБ задержала в Крыму двоих украинцев за участие в запрещенном крымско-татарском батальоне

В Крыму сотрудники ФСБ России задержали двух граждан Украины по подозрению в участии в террористической организации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Задержанные участвовали в незаконном вооруженном формировании (НВФ) «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана» (признан в РФ террористической организацией и запрещен).

В ведомстве уточнили, что подозреваемые должны были уведомить правоохранительные органы в случае добровольного выхода из состава нацбатальона, однако не сделали этого, тем самым продолжив свою преступную деятельность.

13 апреля сообщалось о задержании на полуострове украинца, также входившего в состав НВФ. По данным ФСБ, он добровольно вступил в состав нацбатальона в 2016 году. В его задержании участвовали пограничники.