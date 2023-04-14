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09:00, 14 апреля 2023Мир

Президент Кубы обвинил США в конфликте на Украине

Президент Кубы Диас-Канель: в конфликте на Украине виновато правительство США

Фото: Sergey Guneev / Reuters

Президент Кубы Мигель Диас-Канель обвинил Вашингтон в создании конфликта на Украине, передает телеканал Mesa redonda.

По мнению политика, американское правительство исказило первоначальную причину украинского конфликта и прививало презрение к России. «Я считаю, что именно они разжигали русофобию и скрывали настоящие причины конфликта, выставив виновником Россию. Я действительно думаю, что в создании этого конфликта виновато само правительство США», — заявил он.

Президент добавил, что Россия благодаря Вашингтону столкнулась с необходимостью защищать безопасность государства. Целью конфликта, считает Диас-Канель, являлось отвлечение внимания от внутренних проблем Соединенных Штатов. Кроме того, по его словам, американские власти использовали эту возможность, чтобы распродать оружие.

Ранее сообщалось о визите секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева на Кубу. Он провел переговоры с Диас-Канелем и лидером Кубинской революции Раулем Кастро, в ходе которых политики обсудили углублении российско-кубинских отношений.

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Варвара Кузьмина
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