Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
19:14, 14 апреля 2023Моя страна

В Воронеже спасли пещерную летучую мышь

В Воронеже спасли пещерную летучую мышь из погреба в селе Староживотинное

Фото: страница АНО «Наша природа» | Центр охраны животных во «ВКонтакте»

Воронежские волонтеры спасли пещерную летучую мышь с большими ушами. Об этом сообщает местный портал «РИАВоронеж».

По информации издания, жители села Староживотинное Рамонского района во время уборки погреба нашли упомянутое животное. Впоследствии россияне выяснили, что млекопитающее оказалось летучей мышью вида бурый ушан. Спасатели передали особь в центр охраны животных «Наша природа», волонтеры которого рассказали, что его жизни ничего не угрожает.

«Бурый ушан — вполне обыкновенный рукокрылый для нашего края, но в наш центр попадает очень редко. А все потому, что он пещерный житель», — рассказали сотрудники «Нашей природы» в интервью журналистам.

В сентябре 2022 года в Копейске спасли пришедших в Следственный комитет коз. Один из очевидцев заснял на видео животных, которые пришли к Следственному комитету. Сначала козы стояли на крыльце учреждения, затем спустились и несколько раз обошли здание. «Видимо, за помощью пришли, как-никак там следователи сидят. Может, найдут их хозяев», — сказал автор ролика.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
В документах Пентагона обнаружили статистику использования HIMARS на Украине
В ДНР задержали троих подозреваемых в покушении на начальника полиции Мариуполя
Стало известно имя покупателя особняка ведущего премии «Грэмми»
14-летний россиянин упал с девятого этажа и выжил
В Белоруссии обвинили несколько человек в нападении на дипломатов
Путин подписал закон об уголовном наказании за сбор редких грибов
Лавров обсудил с главой МИД Армении ситуацию на границе с Азербайджаном
В Нидерландах одобрили эвтаназию для маленьких детей
Раскрыт лучший город России для отдыха с детьми на майские праздники
Balenciaga обругали в сети за продажу «грязных» кроссовок за 90 тысяч рублей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.