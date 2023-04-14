В Воронеже спасли пещерную летучую мышь из погреба в селе Староживотинное

Воронежские волонтеры спасли пещерную летучую мышь с большими ушами. Об этом сообщает местный портал «РИАВоронеж».

По информации издания, жители села Староживотинное Рамонского района во время уборки погреба нашли упомянутое животное. Впоследствии россияне выяснили, что млекопитающее оказалось летучей мышью вида бурый ушан. Спасатели передали особь в центр охраны животных «Наша природа», волонтеры которого рассказали, что его жизни ничего не угрожает.

«Бурый ушан — вполне обыкновенный рукокрылый для нашего края, но в наш центр попадает очень редко. А все потому, что он пещерный житель», — рассказали сотрудники «Нашей природы» в интервью журналистам.

В сентябре 2022 года в Копейске спасли пришедших в Следственный комитет коз. Один из очевидцев заснял на видео животных, которые пришли к Следственному комитету. Сначала козы стояли на крыльце учреждения, затем спустились и несколько раз обошли здание. «Видимо, за помощью пришли, как-никак там следователи сидят. Может, найдут их хозяев», — сказал автор ролика.