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18:06, 14 апреля 2023Забота о себе

Названы различия токсичных самовлюбленных мужчин и женщин в отношениях

Эксперт по отношениям Луанна Уорд: распознать нарцисса можно по отсутствию эмпатии

Фото: Egoitz Bengoetxea / Shutterstock / Fotodom

Отношения с человеком с нарциссическим расстройством личности начинаются как романтическая сказка, а заканчиваются унижениями и агрессией, рассказала эксперт по отношениям Луанна Уорд. Ее мнение о том, как распознать токсичную личность, приводит Daily Mail.

Уорд рассказала, что типичные отношения с самовлюбленными людьми проходят четыре стадии: идеализация, обесценивание, отвержение и уборка. По ее словам, на первом этапе жертву осыпают всевозможными проявлениями заботы и любови, после чего следует фаза критики и агрессии. На третьем этапе отношения обрываются. Уборкой она назвала период, когда нарцисс делает все возможное для возвращения «жертвы» и начала нового цикла, объяснила эксперт.

Уорд отметила, что люди с нарциссическим типом личности независимо от пола имеют схожие черты характера: хрупкое чувство собственного достоинства, потребность в постоянном внимании и восхищении, отсутствие эмпатии, склонность эксплуатировать других, ревность и неспособность признавать вину. При этом между мужчинами и женщинами с таким характером есть различия, зная о которых, можно распознать их в начале отношений.

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По мнению эксперта, мужчина-нарцисс может не замечать страданий окружающих его людей, поэтому ему трудно заботиться о них и сопереживать. Он имеет завышенное самомнение, но вместе с тем постоянно ждет похвал и восхищения от окружающих, бывает агрессивен и злится из-за критики, говорит Уорд. Кроме того, самовлюбленные парни не в состоянии признать свою неправоту, поэтому перекладывают вину на других.

Нарциссическая женщина часто использует привлекательность и харизму, чтобы добиться желаемого. Она может лгать, манипулировать, преувеличивать или иным образом обманывать других, говорит Уорд. По ее словам, женщины-нарциссы помешаны на своей внешности, склонны к зависти и ревности, особенно если замешана другая женщина, которую сочли более привлекательной. «Они изображают из себя мучениц или жертв. Нередко утверждают, что их переживания более болезненные и тяжелые, чем страдания других», — заключила эксперт.

Ранее пользователи форума Reddit перечислили неопровержимые, на их взгляд, признаки токсичных отношений в паре.

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Екатерина Улитина
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