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16:09, 14 апреля 2023Россия

Подмосковный депутат на дороге сломал нос отцу топ-менеджера Россельхозбанка

Shot: депутат Черницов в дорожном конфликте сломал нос отцу топ-менеджера Россельхозбанка

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Депутат из подмосковного городского округа Ступино Евгений Черницов в дорожном конфликте сломал нос отцу топ-менеджера Россельхозбанка. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

По информации издания, 38-летний депутат напал на банкира с отцом на перекрестке улиц Горького и Пристанционной в Ступино. Очевидцы рассказали, что Черницов на BMW перегородил дорогу другой машине. Он вытащил из салона пенсионера, избил его и второго мужчину, который пытался за него заступиться.

Позже медики диагностировали у 64-летнего пенсионера перелом носа, а у его сына, топ-менеджера Россельхозбанка, — ушибы лица.

Подмосковный депутат вину признавать отказался. По его версии, мужчины первыми напали на него, когда он был в иномарке с ребенком.

В октябре 2022 года сообщалось, что в Омской области суд вынес приговор депутату совета Иртышского сельского поселения Кириллу Малюге за избиение односельчанина. Мужчину признали виновным по статье 115 («Умышленное причинение легкого вреда здоровью») УК России и назначили наказание в виде штрафа в 80 тысяч рублей.

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Анна Щербакова
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