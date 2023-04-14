В документах Пентагона сказано о военном присутствии НАТО на Украине

Politico: утекшие документы Пентагона показали, что на Украине действует спецгруппа НАТО

Утекшие документы Пентагона указали на военное присутствие НАТО на Украине, сообщает Politico.

«На Украине, по данным на 23 марта, действовала как минимум одна спецгруппа с широким европейским участием. Из 97 человек в составе этого контингента США/НАТО доминирует Великобритания, направившая туда 50 представителей спецподразделений. Группа включает 17 человек из Латвии, 15 — из Франции и одного — из Нидерландов. США направили туда 14 человек», — сказано в материале. При этом отмечается, что часть документов могут быть сфабрикованы.

Данные утекших бумаг говорят о том, что численность американских военных в зоне конфликта составляет почти 100 человек. При этом в статье отмечается, что Великобритания отказалась комментировать такую информацию, в то время как Вашингтон подтвердил небольшое военное присутствие в своем посольстве на Украине, которое якобы не участвует в боевых действиях.

Об утечке секретных документов Пентагона по конфликту на Украине стало известно 7 апреля. По данным NYT, в материалах, датированных началом марта, содержится описание состояния Вооруженных сил Украины, а также информация о планах США и НАТО по укреплению украинской армии.