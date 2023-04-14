В документах Пентагона сказано о военном присутствии НАТО на Украине
Утекшие документы Пентагона указали на военное присутствие НАТО на Украине, сообщает Politico.
«На Украине, по данным на 23 марта, действовала как минимум одна спецгруппа с широким европейским участием. Из 97 человек в составе этого контингента США/НАТО доминирует Великобритания, направившая туда 50 представителей спецподразделений. Группа включает 17 человек из Латвии, 15 — из Франции и одного — из Нидерландов. США направили туда 14 человек», — сказано в материале. При этом отмечается, что часть документов могут быть сфабрикованы.
Данные утекших бумаг говорят о том, что численность американских военных в зоне конфликта составляет почти 100 человек. При этом в статье отмечается, что Великобритания отказалась комментировать такую информацию, в то время как Вашингтон подтвердил небольшое военное присутствие в своем посольстве на Украине, которое якобы не участвует в боевых действиях.
Об утечке секретных документов Пентагона по конфликту на Украине стало известно 7 апреля. По данным NYT, в материалах, датированных началом марта, содержится описание состояния Вооруженных сил Украины, а также информация о планах США и НАТО по укреплению украинской армии.