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16:10, 14 апреля 2023Мир

В документах Пентагона сказано о военном присутствии НАТО на Украине

Politico: утекшие документы Пентагона показали, что на Украине действует спецгруппа НАТО

Фото: Anna Kudriavtseva / Reuters

Утекшие документы Пентагона указали на военное присутствие НАТО на Украине, сообщает Politico.

«На Украине, по данным на 23 марта, действовала как минимум одна спецгруппа с широким европейским участием. Из 97 человек в составе этого контингента США/НАТО доминирует Великобритания, направившая туда 50 представителей спецподразделений. Группа включает 17 человек из Латвии, 15 — из Франции и одного — из Нидерландов. США направили туда 14 человек», — сказано в материале. При этом отмечается, что часть документов могут быть сфабрикованы.

Данные утекших бумаг говорят о том, что численность американских военных в зоне конфликта составляет почти 100 человек. При этом в статье отмечается, что Великобритания отказалась комментировать такую информацию, в то время как Вашингтон подтвердил небольшое военное присутствие в своем посольстве на Украине, которое якобы не участвует в боевых действиях.

Об утечке секретных документов Пентагона по конфликту на Украине стало известно 7 апреля. По данным NYT, в материалах, датированных началом марта, содержится описание состояния Вооруженных сил Украины, а также информация о планах США и НАТО по укреплению украинской армии.

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Виктория Кондратьева
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