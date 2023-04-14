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11:24, 14 апреля 2023Силовые структуры

Инспектора Госпожнадзора освободили из СИЗО по делу о пожаре в приюте в Кемерове

Суд перевел под домашний арест инспектора Госпожнадзора по делу о пожаре в приюте Кемерова

Фото: Максим Серков / Коммерсантъ

В Кемерове суд изменил меру пресечения инспектору Госпожнадзора Роману Плету, проходящему по уголовному делу о пожаре в частном приюте, в котором погибли 23 человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Владимира Голованова.

Обвиняемый освобожден из СИЗО и переведен под домашний арест.

Плет обвиняется в халатности, повлекшей гибель постояльцев сгоревшего приюта. Он не признает свою вину, настаивая на том, что по закону не имел права проверять жилой дом, в котором находился приют, так как он не был в ведении инспектора.

28 марта сообщалось, что владелец приюта Андрей Смирнов заявил о готовности понести любое наказание за гибель людей.

По версии следствия, с 2019 года он арендовал здание для нелегального приюта для престарелых. Зная, что в доме нет пожарной сигнализации и систем пожаротушения, он за деньги предоставлял услуги пожилым людям и маломобильным гражданам. Договоров с постояльцами и работниками он не заключал.

Причиной пожара стала неправильная эксплуатация котла. Отопление осуществлялось с нарушением правил пожарной безопасности, документы по оказанию услуг не заключались. В своих показаниях владелец приюта отметил, что его сотрудник довел температуру до 80 градусов тепла вместо допустимых 73 и мог не закрыть крышку котла.

Дом престарелых загорелся в ночь на 24 декабря 2022 года. В тот момент там находилось 28 постояльцев, 23 из них погибли, пятеро пострадали.

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Любовь Ширижик
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