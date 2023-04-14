Российский полицейский купил Bentley и Porsche ради заработка на подставных ДТП

Сотрудник ДПС купил Bentley, Porsche и Jaguar и режиссировал аварии ради заработка

В Москве сотрудник ДПС приобрел люксовые автомобили марок Bentley, Porsche и Jaguar ради заработка на подставных авариях. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

После покупки дорогих в обслуживании машин полицейский по имени Сергей оформил их на сообщников, после чего стал договариваться с владельцами ВАЗов о срежиссированных ДТП. Россиянин лично приезжал в назначенные места в качестве правоохранителя и оформлял документы необходимым ему образом. Когда страховая компания выплачивала компенсацию за повреждения, он выплачивал процент виновнику и забирал себе большую часть денег.

Частота и закономерность аварий привлекли внимание коллег Сергея, в результате чего его отстранили от работы. Кроме того, было заведено уголовно дело о мошенничестве, которое грозит мужчине 10 годами лишения свободы.

В апреле стало известно, что российская телеведущая и блогерша Виктория Боня решила купить новую модель автомобиля марки Rolls-Royce за десятки миллионов рублей. Бывшая участница шоу «Дом-2» посетила презентацию находящегося в процессе создания электрокара и оформила на него заказ. Он будет доставлен знаменитости в следующем году.