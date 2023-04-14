Двух беременных породистых пони обстреляли из винтовки в российском регионе

В Красноярском крае неизвестные обстреляли из пневматической винтовки двух породистых пони

В Красноярском крае неизвестные обстреляли из пневматической винтовки двух беременных породистых пони, лечивших детей по программе реабилитации через верховую езду. Об этом Telegram-каналу Kras Mash рассказала хозяйка животных Ольга Мельникова.

По словам россиянки, во время прогулки пони отошли на один километр от своего стойбища в поселке Шушенском, после чего их обстреляли с разных сторон. В результате одно из животных получило три пулевых ранения, но его еще можно выходить. Во второго пони попали дважды, но полученные травмы оказались слишком серьезными, и его, по мнению хозяйки, уже не спасти.

«Факт в том, что в одну [лошадь] три раза стреляли. Это не просто ее шугануть от своего дома, а, получается, это же надо перезарядить выстрелить, еще раз перезарядить», — рассказала Мельникова.

Как пишет канал, следователи выяснили, что огонь по животным велся из усиленной пневматической винтовки. Сейчас правоохранители ищут стрелка и свидетелей произошедшего.

В ноябре 2022 года в садовом товариществе «Ракитовские дачи» в Самаре двое мужчин расстреляли бездомную собаку на глазах у мальчика и его матери, после чего подарили ребенку гильзы. При этом на записи с камер наблюдения видно, что животное не проявляет агрессии.