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10:27, 14 апреля 2023Россия

Стрелков отреагировал на сообщения о проверке на предмет дискредитации армии

Экс-министр обороны ДНР Стрелков заявил, что проверка не повлияет на его позицию

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Проверка на предмет возможной дискредитации российской армии не повлияет на позицию и публичную деятельность Игоря Гиркина (Стрелкова). Так в комментарии «радиоточке НСН» на сообщения об интересе правоохранителей к его деятельности отреагировал сам экс-министр обороны Донецкой народной республики (ДНР).

По словам Стрелкова, заставить его молчать можно лишь насильственным путем. Также он напомнил, что заочно приговорен к пожизненному лишению свободы, что не дает ему серьезно относиться к возможной проверке.

«Никакие преследования не повлияют на мою позицию. Человеку, который уже приговорен в Гааге к пожизненному заключению, глубоко наплевать на такую чушь и мелочь», — заявил он.

О возможной проверке в отношении Стрелкова стало известно 14 апреля. Поводом для проверки стали видеоролики бывшего военного деятеля Донбасса, в которых он оскорблял представителей российской власти и обвинял руководство страны в том, что полномасштабные военные действия России на Украине не начались в 2014 году.

Информация о возможной проверке в отношении Игоря Стрелкова появлялась в прессе уже в октябре 2022 года. Тогда сообщалось, что кроме бывшего главы Минобороны ДНР под проверку могут попасть публикации российских военкоров.

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Марк Леонов
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