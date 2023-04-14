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23:00, 14 апреля 2023Спорт

Эксперт объяснила благоприятное влияние тренировок на устойчивость к стрессу

Фитнес-эксперт заявила о благоприятном влиянии тренировок на устойчивость к стрессу

Фото: Anastase Maragos / Unsplash

Доктор медицинских наук, фитнес-эксперт Келли Макгонигал объяснила благоприятное влияние тренировок на устойчивость к стрессу. Ее слова приводит Shape.

«Занятия спортом помогают добавлять новые нейроны в гиппокамп или увеличивать структурную целостность связей между разными частями вашего мозга, которые помогают уменьшить страх и беспокойство», — заявила Макгонигал.

Специалист отметила, что тренировка должна быть интенсивной. «Вы получите больший выброс этих химических веществ, если увеличите частоту сердечных сокращений», — добавила Макгонигал.

Ранее тренер Анастасия Малявина посоветовала простые упражнения от отеков для утренней зарядки. Специалист рекомендовала делать массаж стоп и ключиц, а также выполнять разминку диафрагмы.

Андрей Стрельцов
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