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13:31, 14 апреля 2023Силовые структуры

Российского студента задержали за обман настоятеля храма на 17 миллионов рублей

В Москве задержали 21-летнего студента, похитившего 17 миллионов рублей у настоятеля храма

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Полицейские задержали 21-летнего студента Московской юридической академии по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает «МК».

По данным издания, уроженец Барнаула в течение нескольких месяцев обманывал по телефону настоятеля храма Митрофана Воронежского. Представившись сотрудником банка, он убедил священнослужителя перевести на чужой счет 17,899 миллиона рублей.

Когда протоиерей осознал, что стал жертвой афериста, он обратился в полицию.

Ранее сообщалось, что житель Забайкалья обокрал храм в Подмосковье, выпил две бутылки кагора и уснул за алтарем.

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Елизавета Новикова
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