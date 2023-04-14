Российский историк дождался смерти оскорбившего его ученика и отомстил за обиду

В Башкирии учитель нашел могилу оскорбившего его ученика и нарисовал на памятнике свастику

В Башкирии учитель дождался смерти оскорбившего его ученика и отомстил за обиду. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По информации издания, российский преподаватель истории во время работы столкнулся с травлей — ученики называли его Гитлером и оскорбляли. Из-за этого мужчине пришлось уволиться из школы, но травля продолжилась и после его ухода с работы. Несколько лет спустя историк узнал, что оскорблявший его школьник выпустился из учебного заведения и погиб в ДТП вместе с друзьями.

Тогда учитель нашел могилу умершего, нарисовал на памятнике свастику и оставил надпись «лох». То же он сделал и с памятниками приятелей россиянина, также погибших в ДТП.

Уточняется, что преступника вычислили по пустому баллончику из-под краски и тот уже успел дать признательные показания. Свой поступок он объяснил желанием компенсировать возмущение и фразой «око за око».

Ранее сообщалось, что мужчина в течение нескольких лет мочился на могилу жены, с которой развелся почти полвека назад.