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17:07, 14 апреля 2023Россия

Российский историк дождался смерти оскорбившего его ученика и отомстил за обиду

В Башкирии учитель нашел могилу оскорбившего его ученика и нарисовал на памятнике свастику

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Башкирии учитель дождался смерти оскорбившего его ученика и отомстил за обиду. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По информации издания, российский преподаватель истории во время работы столкнулся с травлей — ученики называли его Гитлером и оскорбляли. Из-за этого мужчине пришлось уволиться из школы, но травля продолжилась и после его ухода с работы. Несколько лет спустя историк узнал, что оскорблявший его школьник выпустился из учебного заведения и погиб в ДТП вместе с друзьями.

Тогда учитель нашел могилу умершего, нарисовал на памятнике свастику и оставил надпись «лох». То же он сделал и с памятниками приятелей россиянина, также погибших в ДТП.

Уточняется, что преступника вычислили по пустому баллончику из-под краски и тот уже успел дать признательные показания. Свой поступок он объяснил желанием компенсировать возмущение и фразой «око за око».

Ранее сообщалось, что мужчина в течение нескольких лет мочился на могилу жены, с которой развелся почти полвека назад.

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Марк Леонов
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