Мужчину и женщину нашли мертвыми в отеле российского города

В номере отеля «Весна» во Владикавказе нашли тела мужчины и женщины

В номере отеля «Весна» во Владикавказе нашли мертвыми мужчину и женщину, при этом следы насильственной смерти на телах погибших не обнаружены. Об этом сообщает Telegram-канал Ossetia News со ссылкой на источник в правоохранительных органах российского города.

Личности погибших не уточняются, однако известно, что они были 1988 года рождения. Предполагается, что причиной смерти стала передозировка.

В декабре прошлого года депутат владимирского заксобрания Павел Антов был найден мертвым под окнами отеля в Индии. Турист находился в депрессии из-за смерти друга, Владимира Быденова, который скончался в той же гостинице несколькими днями ранее.