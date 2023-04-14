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16:33, 14 апреля 2023Путешествия

Мужчину и женщину нашли мертвыми в отеле российского города

В номере отеля «Весна» во Владикавказе нашли тела мужчины и женщины

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В номере отеля «Весна» во Владикавказе нашли мертвыми мужчину и женщину, при этом следы насильственной смерти на телах погибших не обнаружены. Об этом сообщает Telegram-канал Ossetia News со ссылкой на источник в правоохранительных органах российского города.

Личности погибших не уточняются, однако известно, что они были 1988 года рождения. Предполагается, что причиной смерти стала передозировка.

В декабре прошлого года депутат владимирского заксобрания Павел Антов был найден мертвым под окнами отеля в Индии. Турист находился в депрессии из-за смерти друга, Владимира Быденова, который скончался в той же гостинице несколькими днями ранее.

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Зарина Дзагоева
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