Эндокринолог посоветовала россиянам сократить потребление яиц в Пасху

Эндокринолог Павлова посоветовала в Пасху есть не больше двух яиц после поста

Следует есть не больше двух яиц в пасхальное разговение после поста. Об этом рассказала эндокринолог Зухра Павлова в своем Telegram-канале.

«На столе будут еще куличи, пасха и другие разносолы. А слишком много белка после 40-дневного перерыв — не очень полезно», — посоветовала россиянам врач.

По замечанию Павловой, свежие яйца необходимо хранить в холодильнике. Хранящиеся на столе крашенные яйца же стоит съесть в первые дня варки, добавила врач.

Ранее эндокринолог Елена Жучкова заявила, что соя и все блюда на ее основе способствуют повышению интереса женщин к сексу. По ее словам, хорошими афродизиаками являются гранаты, киви, клубника и мандарины. Они богаты витамином С и флавоноидами, которые положительно сказываются на настроении, иммунитете и, как следствие, на либидо.