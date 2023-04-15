Армия Судана нанесла авиаудары по базам спецназа в Хартуме

Армия Судана нанесла авиаудары по базам Сил быстрого реагирования в Хартуме

Армия Судана использовала боевую авиацию для ударов по штабу Сил быстрого реагирования (СБР) в Хартуме. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что суданские ВВС уничтожают лагерь Тайба и лагерь Соба, принадлежащие спецназу, и преследуют беглецов.

Ранее СБР обвинили регулярную армию в нападении на свою базу в Хартуме с применением всех видов оружия. Позднее спецназ заявил о взятии под контроль аэропорта Хартума и воздушной базы в Мерове.

Полковник суданской армии Халед Абдулла, в свою очередь, рассказал телеканалу Al Jazeera, что в армии были жертвы в результате боевых столкновений, пока их число неясно. Армия также восстановила контроль над аэропортом Хартума и базой в Мерове, указал он.