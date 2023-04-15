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08:39, 15 апреля 2023Мир

Китай жестко ответил на урок демократии от Бербок

Die Zeit: в Китае жестко ответили на попытку Бербок преподать Пекину урок демократии
Анналена Бербок

Анналена Бербок. Фото: MFA Russia / via Globallookpress.com

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок во время своего визита попыталась преподать Китаю урок по вопросам демократии и соблюдения прав человека. В итоге она получила жесткий отпор от своего китайского коллеги Цинь Гана на итоговой пресс-конференции, пишет Die Zeit.

Дипломат находилась в Пекине с 13 по 15 апреля. В ходе делового визита, говорится в материале, она попыталась указать Цинь Гану «правильный путь» и научить его, как, опираясь на западные ценности, китайские власти обязаны относиться к правам человека. В свою очередь, глава китайского дипведомства жестко ответил на эти попытки.

«Если Китаю кто-то точно не нужен, то это еще один "наставник" с Запада», — подчеркнул Цинь Ган.

Ранее газета Politico сообщила, что Бербок посетит КНР, чтобы «установить истину» в отношениях с Пекином и прояснить позицию Евросоюза по Тайваню.

В итоге глава МИД Китая заявил по итогам встречи с коллегой, что Пекин не намерен продавать оружие странам, так или иначе вовлеченным в конфликт на Украине. При этом Цинь Ган добавил, что «без признания интересов в сфере безопасности какой-либо конкретной стороны кризисы и конфликты неизбежны».

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Марина Совина
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