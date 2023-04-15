Широко распространенный вирус оказался способен вызывать рак

Nature: вирус Эпштейна-Барр оказался способен повреждать хромосомы и вызывать рак

Ученые из Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего выявили, что широко распространенный среди людей вирус оказался способен повреждать хромосомы и вызывать рак. Результаты работы опубликованы в журнале Nature.

Считается, что вирусом Эпштейна-Барр (ВЭБ) в течение жизни инфицируется до 90 процентов человеческой популяции, причем большинство заражений происходит еще в детстве. Патоген может проникать в организм через жидкости, в первую очередь слюну, например, при поцелуях, питье из одного бокала или при использовании одних и тех же столовых приборов. ВЭБ способен вызвать инфекционный мононуклеоз, но чаще всего никак не проявляется. При этом он сохраняется в теле хозяина на всю жизнь, становясь латентным или неактивным, а иногда снова активируясь.

В новой работе специалисты проследили, как вирус взаимодействует с геномом, чтобы обеспечить свою жизнеспособность, одновременно с этим вызывая рак и снижая способность организма подавлять его.

Авторы сосредоточили свое внимание на вирусном белке EBNA1, который сохраняется в инфицированных клетках. Предыдущие исследования показали, что EBNA1 связывается с определенной геномной последовательностью в гене вируса в процессе воспроизведения. Теперь было обнаружено, что EBNA1 также связывает ВЭБ-подобные последовательности в хрупком участке на 11 человеческой хромосоме. При увеличении количества белка в этой хромосоме происходит разрыв. Вместе с тем EBNA1 подавляет ген р53, который ответственен за деление и гибель клеток, а также не дает образовываться раковым опухолям.

Затем исследователи изучили данные секвенирования всего генома для 2439 случаев рака по 38 типам опухолей. Выяснилось, что раковые опухоли при наличии ВЭБ демонстрируют более высокие уровни аномалий 11 хромосомы, а в случае рака головы и шеи эта корреляция была равна 100 процентам.

