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09:19, 15 апреля 2023Мир

Стали известны подробности об арестованном после взрыва в Японии

Kyodo: арестованный после взрыва в японской Вакаяме проживал в другом регионе

Фото: Reuters

Мужчина, задержанный на месте взрыва в японском городе Вакаяма, где должен был выступить премьер-министр Фумио Кисида, и позже арестованный, проживал в другом регионе. Подробности о нем стали известны агентству Kyodo в субботу, 15 апреля.

Как сообщили агентству в правоохранительных органах, арестованному 24 года. При этом он постоянно проживал в городе Каваниси в префектуре Хёго. Имя мужчины правоохранители раскрывать не стали.

Об аресте задержанного на месте ЧП в Вакаяме сообщалось ранее 15 апреля. Уточнялось, что он был арестован по подозрению в умышленном препятствии бизнесу. При этом мотивы его поступка не назывались.

Взрыв рядом с местом выступления Кисиды произошел 15 апреля после того, как премьер завершил осмотр рыболовецкого порта Саигасаки. В сторону политика бросили предмет, похожий на сигнальную ракету с дымом. Глава правительства был эвакуирован в безопасное место, он не пострадал.

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Варвара Кошечкина
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