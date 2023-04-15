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16:06, 15 апреля 2023Спорт

«Динамо» обыграло аутсайдера РПЛ

«Динамо» победило «Пари НН», «Крылья Советов» сыграли безголевую ничью с «Химками» в РПЛ

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Московское «Динамо» одержало победу над «Пари Нижним Новгородом» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. На 70-й минуте пенальти реализовал полузащитник гостей Денис Глушаков. Затем у москвичей отличились нападающий Ярослав Гладышев, полузащитник Даниил Фомин и форвард Федор Смолов, забивший пенальти.

В параллельном матче самарские «Крылья Советов» принимали другого аутсайдера — подмосковные «Химки». Игра закончилась безголевой ничьей.

Таким образом, после 23 матчей «Динамо» располагается на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 39 очков. «Крылья Советов» находятся на 12-м месте с 25 очками, «Нижний Новгород» занимает 13-ю строчку с 19 очками, а «Химки» — предпоследнее, 15-е место, набрав 14 очков.

В следующем туре «Динамо» на выезде сыграет с петербургским «Зенитом», а «Химки» примет московское «Торпедо». Оба матча пройдут 22 апреля. «Пари НН» дома встретится с «Крыльями Советов» 23 апреля.

Анастасия Борисова
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