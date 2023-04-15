Daily Express: из ЕС из-за политики объединения могут выйти Италия, Греция и Польша

Политика Евросоюза побуждает все больше стран последовать примеру Великобритании и выйти из объединения. Об этом со ссылкой на данные сайта OddsChecker пишет американское издание Daily Express.

Утверждается, что наиболее вероятные кандидаты на выход из ЕС — Италия, Греция, Польша и Франция. В Италии, указывает издание, новый премьер-министр Джорджа Мелони ранее называла Брюссель враждебным.

В Греции же в настоящее время у власти находится либерально-консервативная «Новая демократия» — она обошла партию евроскептиков СИРИЗА на предыдущих выборах. Однако Грецию ждут новые выборы, и шансы у партии евроскептиков на победу есть — разрыв между ней и «Новой демократией» сократился с десяти до пяти процентов.

Указывается и на разногласия Польши и ЕС — действующий президент Анджей Дуда не согласен с Брюсселем относительно ограничений свободы слова и прав ЛГБТ.

Ранее французский политик и лидер националистической партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что конфликт на Украине приближает возможный выход страны из ЕС из-за тотальной лжи Брюсселя. Филиппо призвал задуматься над тем, что украинский кризис помог разоблачить тотальную ложь слогана «Европа — это мир!».