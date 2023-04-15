Оценена вероятность выхода сразу нескольких стран из Евросоюза

Политолог Бышок: ни у одной страны ЕС не стоит вопрос о выходе из объединения

Ни у одной страны Европейского союза (ЕС) не стоит вопрос о выходе из объединения, сообщил кандидат политических наук Станислав Бышок. Так в разговоре с «Лентой.ру» он оценил вероятность выхода сразу нескольких государств из Евросоюза.

Ранее издание Daily Express сообщило, что политика Евросоюза побуждает все больше стран последовать примеру Великобритании и выйти из объединения. Утверждается, что наиболее вероятные кандидаты на выход из ЕС — Италия, Греция, Польша и Франция.

Недовольство Евросоюзом — это довольно стабильно существующее настроение в разных странах Европейского союза Станислав Бышок политолог

«Но мы должны понимать, что высокий процент недовольства Евросоюзом никаким образом не говорит о том, что кто-то из союза выйдет. После 2016 года, когда Великобритания провела референдум и были долгие годы болезненного выхода из Евросоюза, общим мнением являлось и является то, что сейчас страна чувствует себя хуже, чем когда она была внутри объединения», — сообщил Бышок.

Политолог рассказал, что сейчас все ключевые европейские правопопулисткие партии говорят о необходимости не выйти из Евросоюза, а несколько реформировать союз, чтобы он соответствовал, с их точки зрения, национальным интересам тех стран, которые туда входят.

«Сейчас ни у одной страны нет на повестке дня референдума о выходе из Европейского союза. Никто это не обсуждает. А вот сделать так, чтобы Евросоюз отвечал интересам той или иной конкретной страны — эти требования звучат постоянно со всех трибун и на всех площадках. Но эти требования существовали почти всегда», — заключил он.

Ранее французский политик и лидер националистической партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что конфликт на Украине приближает возможный выход страны из ЕС из-за тотальной лжи Брюсселя. Филиппо призвал задуматься над тем, что украинский кризис помог разоблачить тотальную ложь слогана «Европа — это мир!».